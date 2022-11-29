Karadeniz’de palamuttan sonra hamsi bolluğu

29 Kasım 2022 Salı, 07:00

Trabzon Balık Halinde, bugünlerde tezgâhlarda hamsi bolluğu yaşanırken kilosu 35-40 TL arasında değişiyor.

Bu sezon yurttaşın palamuda doyduğunu şimdi de aynısı hamside beklediklerini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, ”Hamsi genellikle Ordu, Giresun açıklarında geliyor. Bu günlerde de bollanmaya başladı. Kilosu 30-35 TL arasında satıyoruz. Yıllar sonra ilk kez bu kadar bolluk oldu. Vatandaş genelde hamsiyi soruyor dolayısıyla en fazla hamsi satıyoruz. Balık fiyatlarımız tirsi 50 TL, çinekop 100 TL, istavrit 60 TL, palamut 60-70 TL” dedi.

"İLK KEZ BU KADAR BOL HAMSİ GELDİ"



Yıllar sonra ilk kez bu sezon hem palamutta hem de hamsi de bereketli bir dönem yaşadıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Palamudun ardından sonra ilk kez bu kadar bol hamsi geldi. 2005 yılında palamut bolluğu yaşamıştık. Aradan geçen zaman içerisinde aynı durumu ilk kez bu sezon gördük. Bundan sonra da hamsi bolluğu devam eder diye düşünüyorum” diye konuştu.