Karadeniz'deki gerilim buğday fiyatlarını arttırdı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de bahar dönemi için buğday ekimi yapılan bölgelerde yağış görülmemesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz tahıl limanına saldırmasıyla oluşan arz endişeleri nedeniyle yükseldi.

Reuters
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:09
Karadeniz'deki gerilim buğday fiyatlarını arttırdı
Abone Ol google-news

Buğday fiyatları, Karadeniz arzına endişeler nedeniyle art arda üçüncü işlem gününde de yükseldi.

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının dün Tuna Nehri üzerindeki İzmail limanını vurduğunu açıklayan Ukraynalı üst düzey bir yetkili, saldırıların Kiev'in tahıl ihraç etmesini engellemek üzere sistematik bir girişim olduğunu söyledi.

Soya fasulyesi ve mısır ABD'nin Orta Batı bögesinde sıcak ve yağışsız hava koşulları beklenmesiyle kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,4 artışla 6.42 dolar/bushel, yani 235.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0,6 yükselerek 13.68 dolar/bushel yani 502.7 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır yüzde 0,4 artışla 4.92 dolar/bushel yani 193.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.


Player Alanı
buğday Rusya Ukrayna

İlgili Haberler

Buğday fiyatları Karadeniz arzına yönelik yeni endişelerle yükseldi

Buğday fiyatları Karadeniz arzına yönelik yeni endişelerle yükseldi
Fransa'da buğday silosunda yangın çıktı

Fransa'da buğday silosunda yangın çıktı
Patlamanın ardından buğday krizi olacak mı? TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıkladı

Patlamanın ardından buğday krizi olacak mı? TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıkladı

En Çok Okunan Haberler