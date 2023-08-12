Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 4 taşınmaz satacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 4 taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:54
Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 4 taşınmaz satacak
Abone Ol google-news

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 808 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 8 milyon 80 bin lira, geçici teminat tutarı ise 242 bin 400 lira olarak belirlendi.

Aynı mahalledeki 1790 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 17 milyon 960 bin lira, geçici teminat tutarı 538 bin 800 lira oldu. İhalede, 1938 metrekarelik taşınmazın tahmini satış bedeli 19 milyon 380 bin lira ve geçici teminat tutarı 581 bin 400 lira olarak tespit edilirken 2 bin 737 metrekarelik taşınmazın tahmini satış bedeli 27 milyon 370 bin lira ve geçici teminat tutarı 821 bin 100 lira olarak açıklandı.

Söz konusu 4 ihale, 23 Ağustos Çarşamba günü 10.30-14.00 saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.


Karayolları Karayolları Genel Müdürlüğü taşınmaz

İlgili Haberler

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülşen hangi görevlerde yer aldı?

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülşen hangi görevlerde yer aldı?
MHP'li il başkanının 'durak' çıkışına Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Karayolları bitirirse...

MHP'li il başkanının 'durak' çıkışına Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Karayolları bitirirse...
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

En Çok Okunan Haberler