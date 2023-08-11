Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülşen hangi görevlerde yer aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Ahmet Gülşen hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ahmet Gülşen'in kariyerini merak etti. Peki, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülşen hangi görevlerde yer aldı?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Ahmet Gülşen, Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen getirildi. Ahmet Gülşen hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Gülşen hangi görevlerde yer aldı? İşte Ahmet Gülşen'in hayatı...
AHMET GÜLŞEN KİMDİR?
Ahmet Gülşen, 1973 yılında Kırşehir'de doğdu. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülşen 2016 yılı Ocak ayından itibaren Elazığ'da görev yapan Ahmet Gülşen önemli görevlerde bulundu.
AHMET GÜLŞEN'İN YAPTIĞI İŞLER NELERDİR?
- Elazığ – Harput yolu yapım projesİ
- Elazığ Sivrice yolu yapım projesi
- Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi
- Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi projelere imza attı.
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