Karbon ayak izini 9 yıldır dengeliyor
Anadolu Hayat Emeklilik’in her yıl ortaya çıkan emisyonlarını yenilenebilir enerji projelerine destek vererek dengelediği açıklandı.
Anadolu Hayat Emeklilik’in, sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerini kararlılıkla yerine getirdiği, bu kapsamda karbon ayak izi yönetimi çerçevesinde ilk kez 2016 yılı karbon emisyonları olmak üzere, her yıl ortaya çıkan emisyonlarını yenilenebilir enerji projelerine destek vererek dengelediği açıklandı.
Ayrıca şirketinin sürdürülebilirlik raporlarını Global Reporting Initiative standartlarına uygun olarak yayımlayarak şeffaflık ilkesine de bağlı kaldığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sorumluluk almayı sürdüreceğiz” dedi.
Etiketler: #anadolu hayat #karbon emisyonu
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