Karşılaştırıldı... Tarım Kredi marketinde ürünler eski fiyatlarında kaldı

16 Ağustos 2022 Salı, 14:45

Ankara Bahçelievler'deki Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin bulunduğu binanın hemen altındaki Tarım Kredi marketindeki ürünler karşılaştırıldı. İndirimin ikinci günü olmasına rağmen ürünler eski fiyatlarıyla aynı kaldı.

Raftaki 900 gramlık siyah zeytinin fiyatı indirimle beraber dün 47 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa düşmüştü. Bu düşüş, Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30 indirim oranının altında kalmıştı. Zeytinde bugün de indirim yapılmadı.

İki gün önce 33 lira 90 kuruştan satılan 1 litre ayçiçek yağının fiyatı dün de bugün de değişmedi.

Tarım Kredi’deki un fiyatında bugün de bir değişiklik olmadı. 5 kilogramlık un indirim uygulanmadan önce de 50 TL'ydi bugünkü fiyatı da 50 TL olarak görüldü.

600 gramlık tam yağlı beyaz peynirin indirimsiz fiyatı 52 lira 95 kuruşken; indirim uygulamasının başladığı dün de bugün de değişmedi.

Bakliyatlardan; 1 kilo fasulyenin indirimsiz fiyatı 23 lira 50 kuruşken indirimin başladığı dün ve bugün de aynı fiyatta kaldı.

İndirim listesinde yer alacağı belirtilen bir diğer ürün salçanın fiyatı da değişmedi. Bir kilo 650 gramlık salça dün de bugün de 39 lira 90 kuruşta kaldı.

Manav reyonunda indirimli ürünler içerisinde olan soğan 5 lira 95 kuruş; patates 7 lira 95 kuruşta kalarak fiyatlarda hiçbir değişiklik olmadı.

"MEMNUN KALMADIM"

Markete alışverişe gelen bir vatandaş ise, "Baktım fiyatlara, böyle indirim olmaz. İndirim derken hakiki bir indirim olsa iyiydi. ŞOK'ta da aynı ayçiçek yağının fiyatı 34 liraydı, burada da 34 lira. Dün de baktım, bugün de baktım indirimlerden memnun kalmadım" dedi.