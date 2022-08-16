Erdoğan talimat vermişti: Tarım Kredi'de ucuz satış başladı ancak yurttaş umduğunu bulamadı

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından ülke çapındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dünden itibaren 30’un üzerinde üründe indirime gidildi. 1400’e yakın hizmet noktası bulunan kooperatif marketlerinde ürün etiketleri değiştirildi. Cumhuriyet, marketlerdeki indirimli fiyatları yerinde inceledi.

‘FIRSAT’I BULAMADILAR

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde (TKK) 30 üründe indirim bekleyen yurttaşlar marketleri doldurdu. Açılış saatlerinde yoğun kuyruklar oluşurken biz de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kuyruktaydık. İstanbul Üsküdar’daki marketin açılması ile birlikte raflara akın eden yurttaşlar, gördükleri fiyatlar karşısında büyük düş kırıklığı yaşadı, çoğu elleri boş marketi terk etmek zorunda kaldı. TKK marketinde fiyatlarda elle tutulur değişim olmadığı, hatta bazı ürünlere zam geldiği görüldü. Bir gün önce 52 lira 50 kuruş olan 5 kiloluk una, “fırsat” yazılı etiket konulması ve “58 lira 90 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düştü” algısı yaratılması dikkat çekti.

SADECE RENGİ DEĞİŞMİŞ

Yumurta ise fiyatı artan ürünlerden oldu. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde geçen 12 Ağustos günü 30’lu yumurtanın kolisi 45 lira 50 kuruştu. Aynı ürün dün yüzde 0.98 artışla 45.95 liradan satıldı. İndirimin etiketlerde kalmasına yurttaşlar da tepki gösterdi. İstanbul’u etkileyen sağanak yağışa karşın sabah saatlerinde Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Tarım Kredi Kooperatifi’ne giden Fahrettin Kaya, etiketleri görünce “İndirim diye geldik, kandırıldık” tepkisini gösterdi.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş alışveriş sonrası yaptığı açıklamada, “İndirim beklentisiyle geldik ancak elimiz boş döndük. İndirimin lafta kaldığını gördük” dedi. Bir diğer yurttaş ise fiyatlarda herhangi bir değişikliğin olmamasını “Etiketlerin sadece rengi değişmiş, fiyatlarında kayda değer değişiklik yok. Çoğu ana üründe fiyat farkı göremedik” diye eleştirdi.

"AYNI PARAYI VERDİK"

Ankara’daki markete giden emekli yurttaş, “İndirim göremedim, daha ucuza satan birçok market var” dedi. Peynir almaya gelen bir diğer yurttaş ise “Başka yerlerde daha ucuza peynir bulunuyor, bu yapılan indirim mi şimdi” diye sordu. Emekli bir diğer yurttaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “10 kuruş, 20 kuruş indirim yapmışlar. Benim aldığım çoğu üründe indirim yok. Benim için bir şey değişmedi, aynı parayı ödüyorum.”

ŞEKER DEPODA BİLE YOK

Sabahın erken saatlerinden itibaren marketler önünde kuyruk oluşturan yurttaşlar, az da olsa indirim yapılan bazı ürünlerin kısa sürede tükenmesine ve bazılarının da hiç rafa konulmamasına tepki gösterdi. Ankara’daki bazı marketlerde en fazla tüketilen ürün “şeker” oldu. Şekerin hemen hemen tüm marketlerde tükendiği görülürken, yurttaşların “Neden şeker yok” sorusuna market çalışanları, “Depolarda yok” yanıtını vermek zorunda kaldı.

Unun fiyatı bir gün önce 52 lira 50 kuruştu. Dün fırsat etiketi konuldu. Fiyatı 58.90 liradan 52.50 liraya düşmüş gibi gösterildi.

PİYASADAN DAHA PAHALI

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki indirimli ürün fiyatlarını, diğer market fiyatlarıyla kıyasladık. Fiyatların, “piyasanın çok altında olmadığı” görüldü. Diğer marketlerdeki “en uygun fiyatlı ürünler” tercih edildiğinde, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki bazı ürünlerin fiyatlarının piyasanın üzerinde kaldığı dikkat çekti. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki bazı ürünlerin satış fiyatlarının ise “piyasadaki fiyatlarla paralel olduğu” gözlendi.

"ÖNCE TARLAYA, ÇİFTÇİYE BAKIN"

İndirim açıklamasının ardından yaşananları değerlendiren Tüketici Koruma Federasyonu Başkanı Aziz Koçal ise hükümetin son yıllarda aldığı birçok kararın sahada uygulanamadığını anımsatarak, “Kirada yüzde 25 sınırı koydular, olmadı. Bu indirim uygulaması da aynı şekilde sahada karşılığını bulamadı. Tarım Kredi Kooperatifi bile indirim yapamadıysa demek ki gerçekten indirim yapılabilecek yer kalmamış. Ürünün maliyeti bu. O zaman sizin üretim girdilerine eğilmeniz lazım. Önce tarlaya bakın, çiftçinin akaryakıtından özel tüketim vergisi alınıyor, markette nasıl ucuz gıda alınsın ki? Markette indirim istiyorsanız tarlaya eğilin” diye konuştu.

HANGİ ÜRÜN KAÇA SATILIYOR?

Erdoğan’ın indirim olacağını açıkladığı ürünlerde pazartesi günü öncesi fiyatlarla indirim günü arasında fark olmadığı yaptığımız fiyat takibiyle de ortaya çıktı.

- 830 gram salçanın eski fiyatı 16.25 TL iken indirimli fiyatı 16.25 oldu.

- 1 kilogram zeytinin eski satış fiyatı 42.90 iken indirimli satış fiyatı da 42.90 oldu.

- 1 kiloluk pilavlık bulgurun eski fiyatı 14.25 TL iken indirimli fiyatı yükselerek 14.90’dan satışa sunuldu.

- 1 litre zeytinyağının eski satış fiyatı 72 TL iken indirimli satış fiyatı da 72 TL oldu.

- 1 kilogramlık kuru fasulyenin eski fiyatı 20.50 TL iken indirimli satış fiyatı da 20.50 TL oldu.

- 5 litrelik ayçiçeği yağının eski satış fiyatı 162.90 iken indirimli satış fiyatı 146.90 olarak belirlendi.

- 1 kilo kırmızı mercimeğin eski satış fiyatı 24.30 TL iken indirimli satış fiyatı 19.90 olarak belirlendi.

- 500 gram fiyonk makarnanın eski satış fiyatı 6.90 TL iken indirimli satış fiyatı da 6.90 olarak yazıldı.