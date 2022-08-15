Yurttaş Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları için dert yandı: 'Koca Cumhurbaşkanı bize yalan söylemiş'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:55

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da Tarım Kredi Kooperatifi marketiyle zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını kıyasladı.

Ordu’da Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerle zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını kıyaslayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:

“ÇAYIN DAHA UCUZ OLACAĞI SÖYLENİYOR, TARIM KREDİ’DE ÖNCEKİ FİYATINDAN DA FAZLA”

“Tarım Kredi’deki fiyatları 30 üründe düşüreceğini söyledi bir talimatla. Bizde hakikatten böyle mi acaba diye Ordu’da bir Tarım Kredi Kooperatifi marketinin içerisinde araştırma yaptık, temel ürünlerde fiyatları çıkarttık. Hemen 30 metre arkasında, 50 metre karşısındaki marketlerle de kıyasladık. Sütün Tarım Kredi Marketinde litresi 14.90 TL, hemen 30 metre karşıdaki markette 12.25 TL. Unun kilosu Tarım Kredi’de 11.23 TL, karşıda 10.30 TL. Sıvı yağın litresi Tarım Kredi’de 33,50 TL karşıdaki markette 29.40 TL. Rize turist çayının kilosu Tarım Kredi’de 81.80 TL, hemen yanındaki markette 73.50 TL. Tiryaki çay kilosu Tarım Kredi’de 78,80 TL, karşıdaki markette 72.50 TL. Çayın daha ucuz olacağı söyleniyor, Tarım Kredi’de önceki fiyatından da fazla. Yumurtanın adedi Tarım Kredi’de 2.29 TL’ye geliyor hemen yanındaki markette 1.75 TL. Tuvalet kağıdında da hiçbir indirim yok.

“HALA DAHA TARIM KREDİ YÜKSEK"

Aslında birçok üründe indirim olmadığı gibi bazılarında bir önceki bildiğimiz fiyatlara göre daha fazla yükseklik söz konusu. Birkaç kalemde çok cüzi bir indirim yapılmış. 90 kuruş, 1,5 TL gibi birkaç kalemde oraya etiketlerle yazılmış sanki indirim var gibi bu iki-üç kalemi geçmiyor. Ama büyük kalemlerde, temel gıdaların hepsinde fiyatlar ya aynı ya da daha fazla. Fiyatları yandaki diğer zincir marketlerle kıyaslayınca inanılmaz bir fark var. Hala daha Tarım Kredi yüksek.

“CUMHURBAŞKANININ TALİMATIYLA FİYATLAR İNMİYOR”

Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla fiyatlar inmiyor. Böyle bir talimatla işler yürümüyor. Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangını bile cumhurbaşkanının talimatıyla söndüren bir zihniyet var. Herhalde bütün fiyatları da kendilerinin sebep olduğu enflasyonun yarattığı yüksek zamları da bir talimatla indirebileceklerini zannediyorlar ama gerçek böyle değil. Gerçekten fiyatları düşürmek istiyor musunuz? Gerçekten hayat pahalılığını yok etmek istiyor musunuz? Gerçekten insanların temel gıdaya erişimini sağlamak istiyor musunuz? Lütfen bırakın gidin. En güzel yapacağınız iş bırakıp gitmek olur. Bu işin sebebi sizsiniz, sebebi olanlar çözüm üretemezler bu kadar basit.”

"HİÇBİR ŞEY YOK! YAĞ YOK, TAVUK YOK”



Tarım Kredi Kooperatifi marketine alışveriş yapmak için gelen bir yurttaş ise Adıgüzel’e, “Koca Cumhurbaşkanı bize yalan söylemiş. Böyle bir şey olamaz, ayıp. O bile bize yalan söylemiş hiçbir şey yok. Yağ yok, tavuk yok” sözleriyle dert yandı.