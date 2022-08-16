Erdoğan talimat vermişti: Tarım Kredi'de ucuz satış başladı ancak yurttaş umduğunu bulamadı
Artan yaşam pahalılığı altında ezilen yurttaş, ucuz gıdaya kavuşmak için markete koştu. Ancak sadece etiketin renginin değiştiğini, hatta bazı ürünlere zam geldiğini gördü. Marketten elleri boş dönenler, “İndirim diye geldik, kandırıldık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından ülke çapındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dünden itibaren 30’un üzerinde üründe indirime gidildi. 1400’e yakın hizmet noktası bulunan kooperatif marketlerinde ürün etiketleri değiştirildi. Cumhuriyet, marketlerdeki indirimli fiyatları yerinde inceledi.
Video Haberler
- Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!