Erdoğan talimat vermişti: Tarım Kredi'de ucuz satış başladı ancak yurttaş umduğunu bulamadı

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Artan yaşam pahalılığı altında ezilen yurttaş, ucuz gıdaya kavuşmak için markete koştu. Ancak sadece etiketin renginin değiştiğini, hatta bazı ürünlere zam geldiğini gördü. Marketten elleri boş dönenler, “İndirim diye geldik, kandırıldık” dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından ülke çapındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dünden itibaren 30’un üzerinde üründe indirime gidildi. 1400’e yakın hizmet noktası bulunan kooperatif marketlerinde ürün etiketleri değiştirildi. Cumhuriyet, marketlerdeki indirimli fiyatları yerinde inceledi. 

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