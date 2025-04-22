Kartlı ödemelerde büyük artış: Temassız ve internet ödemeleri yükseliyor!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:06

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:06

Mart ayında yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artarak 1,75 trilyon TL’ye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayına ilişkin verilerini paylaştı. Verilere göre, toplamda 1,59 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı ve bu ödemelerin büyük kısmı temassız işlemlerden oluştu. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 büyüme ile 518,5 milyar TL oldu.

KART SAYILARINDA ARTIŞ

Kart sayılarındaki artış da dikkat çekti. Mart ayında Türkiye'deki kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 112,7 milyon adede yükseldi. 2024 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında, kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartı sayısında yüzde 3 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış yaşandı. Toplam kart sayısı 443,1 milyon adede çıkarak yüzde 9 oranında bir artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARLARINDAKİ BÜYÜME

Kartlı ödemelerde, kredi kartları ile yapılan ödemeler 1,48 trilyon TL’yi bulurken, banka kartlarıyla 238,2 milyar TL ve ön ödemeli kartlarla ise 36,6 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki büyüme oranı yüzde 49, banka kartları ile yapılan ödemelerde yüzde 42 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 68 oldu.

İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELER ARTIYOR

İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 230,8 milyon adede yükseldi. Temassız ödemeler de önemli bir artış gösterdi. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız ödeme olarak gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yıla göre yüzde 73 artarak 566 milyar TL’ye çıktı.