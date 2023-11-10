Kasım ayına dikkat... İndirim ayı dert ayı olmasın!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:52

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:52

11 Kasım Bekârlar Günü ile başlayan indirim kampanyaları süreci, 24 Kasım “Efsane Cuma”, 27 Kasım “Siber Pazartesi” ve yılbaşı ile adeta alışveriş sezonuna dönüştü.

Kasım ayı boyunca indirim ve kampanyalardan faydalanmak isteyen yuırttaşın bu dönem çok dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek olamayacak kadar güzel olan indirim ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulundu.

Çiğdemli, “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Vatandaş bu özel günde internetten alışveriş yaparken dikkat etmeli. Özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor" dedi.

Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı diyen Çiğdemli, "Bunun yanı sıra sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor” dedi. Sosyal mühendislik olaylarına karşı da uyarıda bulunan Çiğdemli, “Unutmayın ki yasal kurumlar kullanıcılarından asla isim ve şifre bilgilerini istemezler. Vatandaş alışveriş yaparken dikkatli olmalı ki indirim ayı dert ayına dönüşmesin” uyarısında bulundu.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çiğdemli dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde aktardı:

“İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.

Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.”

ALIŞVERİŞTE BU KURALLARI ATLAMAYIN

Çiğdemli, online alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı: