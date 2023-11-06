Kasım indirimlerine İBB de katıldı: İstanbulkart’ta yeni dönem!
Alışverişlerdeki kasım kampanyası fırtınasına İBB de katıldı. Buna göre, iade şartlarını sağlayanlara İstanbulkart bakiyesi geri verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin hem ulaşımda, hem de alışverişte kullandığı İstanbulkart’a destek sağlama kararı aldı.
1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 oranındaki bakiye iade edilecek.
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