Kasım indirimlerine İBB de katıldı: İstanbulkart’ta yeni dönem!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:32

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin hem ulaşımda, hem de alışverişte kullandığı İstanbulkart’a destek sağlama kararı aldı.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 oranındaki bakiye iade edilecek.