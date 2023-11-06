Kasım indirimlerine İBB de katıldı: İstanbulkart’ta yeni dönem!

Alışverişlerdeki kasım kampanyası fırtınasına İBB de katıldı. Buna göre, iade şartlarını sağlayanlara İstanbulkart bakiyesi geri verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:32
Kasım indirimlerine İBB de katıldı: İstanbulkart’ta yeni dönem!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin hem ulaşımda, hem de alışverişte kullandığı İstanbulkart’a destek sağlama kararı aldı.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 oranındaki bakiye iade edilecek.


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