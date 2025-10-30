Kasım ayında ekonomiyi ne bekliyor? Bütçe Komisyonu, enflasyon, asgari ücret...

Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu yoğun bir bütçe mesaisine girecek. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Meclis’e sunulmasının ardından başlayan bütçe maratonunda, 30 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanacak. Bakanlık ve kurumların kasım ayı boyunca sürecek bütçe görüşmeleri ise 28 Kasım’da sona erecek. Görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kurulu’na taşınacak.

MERKEZ BANKASININ KASIM MESAJLARI YAKINDAN İZLENECEK

Kasım ayında ekonomi gündeminde Merkez Bankası da önemli bir yer tutacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Kasım’da yılın son Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Karahan’ın vereceği mesajlar piyasa tarafından yakından izlenecek.

Karahan, üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, “2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası ayrıca 28 Kasım’da yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Raporda finansal istikrara ilişkin gelişmeler ve alınan önlemlerin sektöre etkileri değerlendirilecek. Karahan’ın raporun önsözünde yapacağı değerlendirmeler ekonomi çevrelerince dikkatle takip edilecek.

ENFLASYON VE SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım Pazartesi günü ekim ayı enflasyon verilerini kamuoyuna açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23 artarken, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış göstermişti.

Kurum, 10 Kasım’da eylül ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış kaydetmişti. TÜİK ayrıca 13 Kasım’da ekim ayı konut satış verilerini, 28 Kasım’da ise işgücü istatistiklerini yayımlayacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ VE BÜTÇE SONUÇLARI GÜNDEMDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Kasım’da ekim ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını kamuoyuna duyuracak. Aynı dönemde milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tartışmaları da hız kazanacak.

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin gelişmeler izlenecek. Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.