Kasımpaşa'da akşam pazarında konuşan yurttaşlar: Akşam geliyoruz, çöpleri topluyoruz

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:49

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 liralık asgari ücreti açıklarken, "Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık" ifadelerini kullanmıştı ancak yurttaş farklı düşünüyor. Erdoğan'ın çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kasımpaşa'da, Piyalepaşa Pazarı'nda vatandaşlara akşam pazarındaki durum soruldu.

Kamudan emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş, ABD'nin ambargo uyguladığı Kıbrıs Barış Harekatı döneminde bile böyle bir pahalılık görmediğini belirterek, "Aldığım 16 bin 800 lira, asgari ücretin altında. İsyan ediyoruz yani. (Enflasyona) tabii ki eziliyoruz." dedi.

20-25'TEN AŞAĞI KİRALIK EV YOK

Bir başka yurttaş "Akşam geliyoruz, çöpleri topluyoruz valla" derken bir başkası "Asgari ücreti 22 yapıyorlar ama 20'den 25'ten aşağı kiralık ev yok. Ülkeyi yönetenler hangi matematikle yapıyorlar bunu?" diye sordu.

Yurttaşlar şunları söyledi:

Nurhan Yılmaz: Gündüzkü fiyatlar biraz pahalı olduğundan akşam pazarına düşüyoruz artık. Karnabahar altı üstü, kimse beğenip yemez, o da tozları kalmış artık 40 lira. Türkiye'de yetişen bir sebze, sanki yurtdışından geliyormuş gibi 40 lira. Ispanak, afedersiniz ineğin, öküzün yediği bir otu biz 50-60 liradan yiyoruz. Kabul edilebilir bir durum değil.

65 yaşında bir vatandaş: Akşamları çıkıyoruz, saat 6'da, 7'de çıkıyoruz. Emekliyiz, gücümüz o kadar yetiyor.

Bir vatandaş: (Fiyatlar) akşam olmasına rağmen yine yüksek. Asgari ücreti 22 yapıyorlar ama 20'den 25'ten aşağı kiralık ev yok. İnsanlar nasıl bakacak asgari ücretle kendine, ben onu düşünüyorum altından çıkamıyorum. Bu ülkeyi yöneten insanlar hangi matematikle yapıyorlar bunu? Çocuğum haber seyrediyor, 10 yaşında. Çocuk bile strese giriyor. Çocuğa versen daha iyi yönetir diye düşünüyorum. Hiç bir şekilde bir ülkede vatandaşını bu kadar ezen bir devlet yok.

Saliha Karataş: Çok pahalı. Akşam geliyoruz, çöpleri topluyoruz valla. Daha marketlere gitmedik, bakalım marketler nasıl? Asgari ücrete bir zam verildi, marketlerde raflar hep değişti daha verilmeden önce. Artık biz ne yaparız bilmiyoruz. İki parça 140 lira. (Daha) almak istediklerim vardı ama para yetmeyince alamıyorsun.

''GİTTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR''

72 yaşında emekli bir vatandaş: Tekrar balığa geldik ucuzluyor diye, kalmamış. Kamudan emekliyim. Aldığım 16 bin 800 lira, asgari ücretin altında. İsyan ediyoruz yani. (Enflasyona) tabii ki eziliyoruz. Ben eskiden 4 çocuğu büyüttüm, gül gibi geçindirdim. Şimdi ben tek başımayım geçinemiyorum. Böyle akşam üstünü kolluyoruz işte, düşsün de alalım diye. Gittikçe kötüye gidiyor, hiç iyiye gitmiyor. Yaşım 72, böyle görmedim. Savaş gördü bu ülke, Kıbrıs savaşı. Böyle ne ekmek pahalandı, ne böyle pahalılık oldu. Şimdi emekliye de zam vermeyecekler, asgari ücreti düşük verdiler. Bir oyun var.