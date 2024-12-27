Asgari ücrette 'AKP' kulisi: 'Rakama biz de çok şaşırdık, tepki Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:06

2025 yılı için net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi büyük tepkiye neden oldu. Enflasyon oranının da altında kalan ve milyonlarca yurttaşı açlık sınırında yaşamaya mahkum edecek bu ücrete karşı tepkiler devam ederken iddiaya göre sözkonusu zam oranını AKP'de de şaşkınlıkla karşılayanlar oldu.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AKP'lilerin telefonları kilitlendi. Rakama tepki gösteren yurttaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına mesaj gönderdi.

"CUMHURBAŞKANI DOKUNUŞ YAPAR DİYE DÜŞÜNDÜK AMA...'

Kulislerde vekillerin şu değerlendirmeyi yaptığı konuşuluyor:

"Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı."

"EMEKLİ MAAŞINDA DA HATA YAPILIRSA ANLATAMAYIZ"

Habere göre, AKP'lilerin en düşük emekli aylığında da maaşına da beklentilerin altındabir artış yapılması durumunda seçim bölgelerinde daha da zor durumda kalacaklarından endişe ettiği konuşuluyor.

Parti kurmayları ve milletvekillerinin “Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz. Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım” değerlendirmesini yaptığı öne sürülüyor.