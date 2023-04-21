Kasko yaptırırken bunlara dikkat!

Yayınlanma: 21.04.2023 - 10:26

Güncelleme: 21.04.2023 - 10:27

Araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarları karşılaması için birçok araç sahibi kritik öneme sahip bir sigorta türü olan kasko yani Kara Araçları Kasko Sigortasını yaptırıyor.

Herhangi bir kaza anında araca yönelik maliyet kayıplarıyla karşı karşıya kalmamak, aracını güvence altına almak isteyenler açısından kasko son derece önemli. Ancak herhangi bir kaza sonrası “bir sürpriz” ile karşılaşmak istemiyorsanız aracınıza kasko yaptırırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var.

Pek çok kişi “ucuza” kasko yaptırmak isterken mağduriyet yaşayabiliyor. Burada fiyatları düşürebilecek ancak olası bir kaza sonucunda hasarı, teminat kapsamı dışında bırakabilecek bazı halleri tüketicilerin kaskolarını yaptırdıkları acente, broker ya da internet sitesi ile teyit etmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com, kasko yaptırmayı düşünenleri uyarıyor: “Kasko primini düşüreceğim derken riski yükseltmeyin!”

İşte o uyarılar: