Kaspi.kz Rabobank'ı satın alıyor: Geçen yıl Hepsiburada'yı almışlardı

Kazakistan merkezli teknoloji şirketi ve online alışveriş platformu Kaspi.kz, Türkiye'de faaliyet gösteren Rabobank A.Ş.'yi satın almak için Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma işleminin, gerekli koşulların yerine getirilmesinin ardından Temmuz 2026'da tamamlanması öngörülüyor.

KASPI.KZ'DEN BDDK'YE TEŞEKKÜR

Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki Rabobank A.Ş.'yi satın almamızla ilgili olarak BDDK'den onay almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir dönüm noktası ve Türkiye'deki işimizin geliştirilmesinde önemli bir adım. Bu süreç boyunca BDDK ve ilgili yetkililerin yapıcı katılımı için minnettarız

TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK SATIN ALMA

Rabobank A.Ş.'nin satın alınması, Kaspi.kz'nin Türkiye'deki ikinci önemli yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Şirket, geçen yıl ocak ayında e-ticaret platformu Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Kaspi.kz'nin, Rabobank Group'un Türkiye operasyonunu satın almak için görüşmeler yürüttüğü de geçen yıl kamuoyuna açıklanmıştı.