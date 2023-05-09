Kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi... Ürünlerini yola döktüler!
Mut ilçesinde, üreticiler kayısı fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü ve maliyeti karşılamadığını belirterek, Mut-Karaman karayoluna ürünlerini döküp eylem yaptı.
Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı üreticileri fiyatların düşük olduğunu belirterek, Mut-Karaman karayoluna ürünlerini döküp eylem yaptı.
"5 LİRA MALİYETİ KARŞILAMIYOR"
Kayısı fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü belirten üreticiler, traktör ve kamyonetlerle geldikleri Mut-Karaman yolunu trafiğe kapattı. Ürünlerini yola döken üreticiler, 5 liranın maliyeti karşılamadığını belirtti.
Bölgeye gelerek üreticileri sakinleştirmeye çalışan Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Bunun kalıcı çözümü, pazarlama sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyor. El birliğiyle sorunun çözümü için beraber kafa yoralım" dedi.
Yaklaşık 3 saat boyunca yolu kapatarak eylem yapan üreticiler, Ayrancı'nın konuşması ardından dağıldı.
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