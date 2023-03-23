Marul üreticisi çiftçi: 'Tarlaya göre fiyat dışarıda çok yüksek'

Salatanın vazgeçilmezleri arasında yer alan marulda hasat dönemi başladı. Tarlada 4 TL'den alıcı bulan marulun marketlerde 10-15 TL arasında satıldığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:00
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Bahar mevsiminin kendini hissettirdiği bugünlerde açıkta ekimi yapılan ürünlerin hasadına başlanıyor. Adana’nın Kozan ilçesinde 30 dönüm marul tarlasında zorlu hasat dönemi başladı.

Tarlada 4 TL’den satılan marulda doğru sulama ile verimde yüzde 100 artış yaşandığı kaydedildi. Hasat havadan görüntülenirken, çiftçiler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte talebe yetişmek için yoğun mesaiye başladı. 

'FİYATI YÜKSEK DEĞİL'

Ramazan’da sofralarda salatalarda sıkça tüketilen marulun tarlada 4 TL’den satıldığını kaydeden tarım işçilerinden Mustafa Kabaklı, "30 dönüm arazide marul kesimi yapıyoruz. Marulda bu sezon kalite yüksek ama ürün fiyatı yüksek değil. Bu bahçe sahibi damlama sulama sistemi ile ürüne iyi bakmış ve verim de oldukça yüksek. Şu an tarlada 4 TL. Tarlaya göre fiyat dışarıda çok yüksek. Depremden sonra bir fırsatçılık var" dedi.

Tarlada tanesi 4 TL olan marulun markette 10-15 TL arasında olduğunu belirten Kabaklı, "Ürüne iyi bakılırsa verim yüksek oluyor, bakmazsan maalesef masraf bile çıkmaz" diye konuştu.

 


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