Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu
Batman’da su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı’na giden Pelin Baz, kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- 'Samimi bir ortamda...'
- Sorumlu yandaş medya
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- Galatasaray derbi maçına lider gidiyor!
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- 'Fark tarihin en yüksek düzeyinde'