Ciner Grubu'nun Londra’daki şirketi WE Soda’dan açıklama

Can Grubu soruşturması kapsamında Türkiye’deki bazı şirketleri TMSF yönetimine geçen Ciner Grubu’nun Londra merkezli şirketi WE Soda, yaptırdığı bağımsız hukuki iç denetim sonucunda “Kara para iddialarının WE Soda ile ilişkisi olmadığını” duyurdu. Açıklamada raporun orijinaline yer verilmedi.

WE Soda’nın internet sitesinde 20 Ekim’de yayınlanan açıklama şöyle:

“Park Holding’in Türkiye'deki medya varlıklarının Can Holding'e satışı konusunda Türk makamları tarafından devam eden bir hukuki soruşturmanın ardından, WE Soda Yönetim Kurulu, Paul Hastings LLP hukuk şirketini bağımsız bir hukuki inceleme yürütmesi için görevlendirdi. İnceleme Paul Hastings’in ortağı Stuart Alford tarafından yapıldı.

İncelemenin amacı, WE Soda ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye ve uluslararası alanda) soruşturmadan kaynaklanan olası kara para aklama risklerini değerlendirmekti. 29 Eylül 2025 tarihli önceki duyurumuzda da belirtildiği gibi WE Soda, soruşturma kapsamındaki konularla ilgisi olmadığını ve soruşturmaya katılmasının talep edilmediğini yinelemektedir.

14 Ekim 2025 tarihinde WE Soda Yönetim Kurulu'na sunulan bağımsız hukuki inceleme raporu; WE Soda'nın alacaklıları, ticari muhatapları veya müşterileri için Park Holding’e ait medya varlıklarının satışından kaynaklanan olası bir kara para aklama riski olmadığını teyit etmiştir. Bağımsız hukuki incelemeye göre, WE Soda'nın alacaklıları, tedarikçileri veya diğer ticari muhataplarıyla yaptığı işlemlerde kullandığı fonların, Türkiye'de devam eden soruşturmaya dahil herhangi bir kuruluştan veya soruşturma altındaki işlemlerden kaynaklandığına veya kaynaklanacağına dair herhangi bir kanıt görülmemiştir.

WE Soda Yönetim Kurulu, şirket içinde her türlü kara para aklama veya mali suçu tespit edip önlemek ve tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamak için sağlam politika ve prosedürlerin mevcut olduğundan emindir. WE Soda, en yüksek kurumsal yönetim standartlarını korumaya kararlıdır.”

KRALİYET ÜNVANLI AVUKAT

Açıklamada hukuki incelemeyi yapan Stuart Alford hakkında da bilgi verildi. Buna göre Stuart Alford küresel çapta bir mali suç uzmanı. Daha önce Birleşik Krallık Ağır Dolandırıcılık Bürosu'nda (SFO) Bankacılık Dolandırıcılığı Bölüm Başkanı olarak görev yapan Alford’un Birleşmiş Milletler Savcısı, Irak Yüksek Mahkemesi Hukuk Danışmanı ve Birleşik Krallık Başsavcılığı Özel Avukatı olarak çalıştığı belirtildi.

WE Soda ayrıca Alford’un King’s Counsel (KC) ünvanı taşıdığına dikkat çekti. Birleşik Krallık ve Commonwealth ülkelerinde geçerli olan bu ünvan, bir avukatın sahip olabileceği en itibarlı konum olarak biliniyor. KC ünvanı taşıyan avukatlar, beyaz ipek eldiven giyerek mahkemelerde bu konuma sahip olduklarını gösteriyorlar. Duruşma salonlarında diğer avukatlara göre daha üstün konumda olduklarını gösteren bir yerde oturma hakkına sahipler.

ÇOĞU ŞİRKETİ TMSF’YE GEÇTİ

Show TV, Habertürk, BloombergHT gibi varlıklarını Can Grubu’na satan Ciner, Can Grubu’na yönelik “kapa para aklama soruşturmasına” dahil edilmiş ve Türkiye’deki bazı varlıklarının yönetimi TMSF’ye geçmişti. Soruşturmada Turgay Ciner için “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkartılmış, grubun iki yöneticisi de tutuklanmıştı.

Ciner Grubu’nun en önemli faaliyeti soda külü üretim ve satışı. WE Soda ise grubun Türkiye ve ABD’deki soda külü operasyonlarını çatısı altında toplayan şirket. Ciner, 2023’te WE Soda’yı yaklaşık 7 milyar dolar değerle halka arz etmeyi planlamış ancak piyasa koşulları ve soda külü fiyatlarının düşüşü nedeniyle bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

PİYASADA 1.5 MİLYAR DOLARLIK TAHVİLİ BULUNUYOR

WE Soda’nın, Ciner Grubu’na yönelik kara para iddiaları üzerine iç hukuki denetim yaptırmasının en önemli nedeni şirketin uluslararası piyasalardan borçlanması. Şirketle ilgili olumsuz haberler, işlem gören tahvillerin değer kaybetmesine ve yeni borçlanmaların zorlaşmasına yol açabiliyor.

WE Soda’nın 2023 ve 2024’te ihraç ettiği tahviller halen piyasada işlem görüyor. 14 Şubat 2024’te ihraç edilen 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık tahvillerin yıllık kupon faizi yüzde 9,375. 28 Eylül 2023’te ihraç edilen 5 yıl vadeli 980 milyon dolarlık tahvilin kupon faizi ise yüzde 9,5.

WE Soda’nın Fitch ve S&P’den BB- seviyesinde kredi notu bulunuyor. Her iki not da “yatırım yapılabilir” kategorisinin altında.