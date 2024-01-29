Kayyum atanmıştı! 3 şirket satışa çıkarıldı

EPDK tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum atanan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu. İhale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:18
Kayyum atanmıştı! 3 şirket satışa çıkarıldı
Abone Ol google-news

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum atanan Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketleri satışa sunuldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; satışa ilişkin EPDK’nin ihale ilanları Resmi Gazete'de 27 Ocak günü yayımlandı.

Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.

İlana göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.


epdk haberleri Resmi Gazete haberleri kayyum haberleri

İlgili Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde her şey sil baştan: Kayyum yönetimi hocaları isyan ettirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde her şey sil baştan: Kayyum yönetimi hocaları isyan ettirdi
Biri satıyor diğeri kiralıyor: Urla'da AKP'li ve kayyum başkanlar seçim öncesi arazileri peşkeş çekti

Biri satıyor diğeri kiralıyor: Urla'da AKP'li ve kayyum başkanlar seçim öncesi arazileri peşkeş çekti
AKP’li Miroğlu’ndan dikkat çeken çıkış: ‘Kayyumlar ikinci valilik gibi oldu’

AKP’li Miroğlu’ndan dikkat çeken çıkış: ‘Kayyumlar ikinci valilik gibi oldu’

En Çok Okunan Haberler