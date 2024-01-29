Kayyum atanmıştı! 3 şirket satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:18

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum atanan Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketleri satışa sunuldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; satışa ilişkin EPDK’nin ihale ilanları Resmi Gazete'de 27 Ocak günü yayımlandı.

Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.

İlana göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.