AKP’li Miroğlu’ndan dikkat çeken çıkış: ‘Kayyumlar ikinci valilik gibi oldu’

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:33

AKP MKYK Üyesi ve 25. ve 26. dönem milletvekili Orhan Miroğlu, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu.

Miroğlu, “Bu kayyım politikalarının AK Parti’ye ne zararı ya da ne faydası var. Bizler bunları altı yedi senedir hep tartışıyoruz. Açıkçası bence bu politikanın AK Parti’ye faydası olmadı ama meseleye sadece bu zaviyeden bakmak yanlış, sivil siyaset ve demokrasi açısından bakmak rasyonel tutum olur. Çünkü kayyımların sonucunda güneydoğuda sivil siyaset ve demokrasi zemini güçlenmedi tam tersi zayıfladı” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ’NİN MECLİS ÜYELERİ DE KARŞI”

Miroğlu değerlendirmesinin devamında “Bir mülki idare amirine iki görev birden yüklüyorsunuz ve bu Güneydoğu’nun şartlarında gerçekten istediğiniz gibi bir sonuç vermiyor. Belediye diyorsunuz, meclis üyesi yok. AK Parti’nin de meclis üyeleri kayyıma karşı, çünkü onlar da seçiliyorlar ve onlara da kayyım atanmış oluyor. Aslında Batı’daki hali ve işleyişi itibariyle belediye diye bir şey kalmadı. Biraz böyle ikinci bir valilik gibi oldu. Ben bu durumdan mülki idare amirlerimizin de memnuniyet duyduğunu hiç sanmıyorum. Düşünün devletin bir valisi orada görevlendiriliyor ve iki üç yıllık çalışma dönemi içinde kritik kararlar vermek zorunda kalıyor” dedi.