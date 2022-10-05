Keith McCullough: 'Resesyon 2008 Küresel Finans Krizi’ni dahi geçebilir'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılbaşında yüksek enflasyonu ezmek için faiz oranlarını yükseltmeye başladığından bu yana düşüş eğiliminde hareket ediyor. Fed’in agresif faiz artışları ise piyasalarda talebi aşırı azaltacağı ve bir resesyona yol açacağı endişelerini de beraberinde getiriyor.

MarketWatch’un haberine göre, ABD merkezli yatırım araştırmaları firması Hedgeye Risk Management’ın Kurucu CEO’su Keith McCullough yaklaşmakta olduğunu düşündüğü resesyon için oldukça karamsar bir tablo çizdi. McCullough’a göre Fed’in yanlış politikalarından kaynaklanan resesyon '2008 Küresel Finans Krizi’ni dahi geçebilir.

Hedgeye 2022’nin başından bu yana ekonomik modellerinde hisse senetleri ve tahviller için ayı piyasasına döndü. Piyasalar o tarihten bu yana olağanüstü bir biçimde düştü. Ancak McCullough halen ayı piyasası görüşlerini koruyor. CEO’nun yatırımlarının büyük bir kısmı nakit, ABD Doları, altın ve sabit gelir sağlan menkul kıymetler gibi savunma stratejilerine odaklanmış durumda.

FED ÇOK GEÇ KALDI

Borsa uzmanı 2023’te hem Wall Street’in hem de genel ABD ekonomisini vuracak bir resesyona hazırlıyor. McCullough FED’in faizleri aşırı artırdığını fark edeceğine ve piyasaları kurtaracağına yönelik tahminlere ise aksi bir görüşle cevap veriyor: “Güvercin politikalara geri dönüş yok.”

CEO FED’in verdiği bunca hasarın ardından pes etmesi durumunda dahi çok geç kalındığını sözlerine ekledi:

“Tıpkı enflasyonu durdurmaları imkânsız olduğu gibi yaklaşmakta olan ABD kurumsal bilanço resesyonunu diğer bir deyişle resesyonun ana hattını durdurmaları da imkânsız.”

McCullough, ABD ekonomisi ve 2023'teki finansal piyasalar için temel beklentisini özetlerken birçok kişinin yaklaşan fırtınayı henüz göremediğini belirterek yatırımcılara kendilerini savunmasını tavsiye etti.

Tüm balonların en büyüğü patlıyor.

CEO nisan ayındaki bir röportajında “FED’in her zaman için her şeyi batırdığını” belirterek ABD hisseleri için yaz aylarındaki ayı piyasasını öngörmüştü. McCullough öngörülerinin gerçekleşmesinin ardından FED’in bugünkü resesyon tahminleriyle bir yıl önceki “geçici enflasyon” beklentisi arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Borsa uzmanı FED’in tıpkı enflasyonda olduğu gibi resesyon riskleri konusunda da yanıldığını söyledi:

“Aşağı yukarı 2008 yılında olduğum kadar ayı piyasası tarafındayım. Ekonominin yumuşak inişi beklentilerinin aksine bana kalırsa iniş çok sert olacak. Resesyona yönelik ekonomik veriler sadece ABD’de değil Avrupa’da da gün geçtikçe daha kötüye gidiyor.

Sonsuza dek serbest para politikası piyasalar ve yatırımcılar için davranışsal problemler ve davranışsal bir piyasa balonu yarattı. Hikayeler yoluyla büyüyen kârsız şirketler veya yine sadece hikayelerden ibaret olan kripto paralar inşa ediyorsunuz. Kolay paraya ve piyasa davranışlarınıza sınırsız bir erişiminiz olduğuna inandınız. Davranışsal Piyasa balonlarının en büyüğünden geliyorsunuz ve şimdi sıkı para politikasıyla karşılaşacaksınız. Para basarken ve ekonomi şimdiye kadarki en yüksek ivmeli büyüme oranıyla hızlanırken tüm balonların en büyüğüyle karşılaştınız. Şimdiyse gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) sıfıra kadar yavaşlayacak ve tam tersine maruz kalacaksınız.”

2008’İN AKSİNE RESESYONUN ETKİLERİ WALL STREET’LE SINIRLI KALMAYACAK

McCullough’un ekonomide sert iniş ve 2008 Küresel Finans Krizi’ni çağrıştıran ekonomi beklentileri oldukça karamsar. Kimi zaman Wall Street’teki ayı piyasası savunucularının aşırı kanadında olarak da tanımlanan borsa uzmanı bundan sonraki süreç için beklentilerini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Birçok seviyede durum 2008'den daha kötü. Eğer 2008 Wall Street'in kendi içerisindeki çıkar çatışmaları ve yalanların çökmesiyle ilgiliyse, bu daha çok Main Street (Wall Street tabiriyle genel ekonomi) ile ilgilidir. Main Street fakirleşti. Main Street tüm bu enflasyonu yaşam maliyetleri üzerinden hissediyor. Main Street’in en yüksek kredi kartı faiz oranları 1990’lara geri dönüyor. Bu açıdan 2008’e göre durum çok daha kötü.

Faturalarınızı krediyle ödemeye çalışıyorsanız, işler daha da kötüye gidiyor demektir. Daha sonraki süreçte insanlar işlerini de kaybedecekler. İstihdamın çöküşü her zaman düşecek en son şeydir. Ters yöne gidecek istihdam döngüsünün hemen hemen zirvesindeyiz.”

ASIL KRİZ FED GÜVERCİN POLİTİKALARA DÖNDÜĞÜNDE PATLAYACAK

Borsa uzmanı ABD piyasalarında aynı anda hem GYSİH’nın hem de şirket kârlarındaki büyümenin negatife doğru yöneldiğine dikkat çekti. Fed’in tüm bunları göreceğini ve tersine çevirmeye çalışacağını öngören McCullough kızılca kıyametin de bundan sonra kopacağını öngörüyor.

McCullough açıklamasında, “İnsanların sahip olacağı en büyük sıkıntı, Fed’in güvercinliğini gördükleri anda, hisse senedi ve kripto satın almalarıyla gerçekleşecek. O zaman bir resesyonda olduklarını fark edecekler. Zira bu sınırsız serbest para politikasına ve mali desteğe eklenen GSYİH büyümesi sırasındaki balon piyasasından çok farklı bir dizilim olacak” ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı Fed’in güvercin mesajlar paylaşmasının ardından oluşacak ortamı ise şöyle açıklıyor:

“Fed resesyonda olduğumuzu fark ettiğinde ve güvercin davranmaya başladığında bu borsalar için kötü olacaktır. Pavlov etkisinde olduğu gibi piyasaların cevabı FED’in güvercin politikaları tercih etmesiyle hisse senetleri satın almak gerektiği yönündedir. Eğer resesyon içerisinde değilseniz bu doğru bir yaklaşımdır. Ancak bu gelecek resesyon ki modern çağdaki en büyük kâr resesyonu olabilir, hâlâ boğa piyasasını savunan ve Fed’in kendilerini kurtarmaya geleceğini bekleyen insanlar için büyük bir ders olacak.”

KRİPTO YATIRIMCILARININ BAŞKA ŞANSI YOK

McCullough’ın Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri de parlak değil. Birçok analistin aksine borsa uzmanı güvercin faiz politikalarına geri dönüş beklemiyor. Bu öngörünün sebebi ise enflasyon seviyesinin halen Fed’in hedeflediği oranın yakınına bile yaklaşmamış olması ve ABD’de ara seçim tarihinin yakınlaşması.

Fed eylül ayındaki para politikası toplantısında gösterge faiz oranlarını üçüncü kez üst üste 75 baz puan yükselttiğini açıklamıştı. Faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 4.5 seviyesine getirileceğini öngören Fed yetkilileri, faiz artışlarındaki nihai seviyenin de yüzde 4.75 olduğunu belirtmişti.

Fed açıklamalarına bakıldığında kasıma kadar faiz artışlarının neredeyse kesin olduğuna dikkat çeken McCullough boğa piyasası sürprizi beklememek gerektiğini söyleyerek şunları ekledi:

“Bütün bir Amerikan kuşağı bir resesyondan geçmedi. Örneğin, Silikon Vadisi'ndeki birçok şirket hiç resesyon yaşamadı. ABD şirket bilançolarındaki resesyona ilişkin tanımım, gelir artışının değişim oranının negatife döndüğü ve yıldan yıla kâr büyümesinin değişim oranının negatif gittiği zamandır. ABD Merkez Bankası, yarın faiz oranlarında güvercin bir hal alacak olsa bile, kâr resesyonunu durdurmakta zorlanacak.

Ekonomik değişimin ivmesi hızlandığında ve Fed para bastığında, iyi bir grafiği ve iyi bir hikâyesi olan her şeyi satın alırsınız. Müzik durana kadar çok para kazanacaksınızdır. Bu böyle de oldu. Şimdi tam tersini görüyoruz. Reel GSYİH büyümesindeki değişim hızı ve enflasyon aynı anda yavaşlıyor. Şu anda enflasyona, emtialara veya büyümeye yatırım yapamazsınız. Hâlâ büyüme odaklı yatırımlar veya kârsız büyüme veya kripto için uzun vadeli düşünüyorsanız, dua etmenizi öneririm.”