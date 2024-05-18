'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastlanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde yer aldığını belirterek, "Tüketici, satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir" dedi.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:56
'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
Abone Ol google-news

Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun, evde servis için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini söyledi. Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" diye konuştu.


kavun haberleri karpuz haberleri

İlgili Haberler

Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!

Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sülük' tepkisi: 'Adeta ödüllendirilmiştir'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sülük' tepkisi: 'Adeta ödüllendirilmiştir'
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!

Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı