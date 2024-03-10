Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!

Tezgahta yerini alan yılın ilk karpuzu, dilimle satışa sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:44
Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!
Abone Ol google-news

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgâha çıktı.İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan meyvenin kilosu 50 liradan satışa sunulurken, bir adet karpuz oalamk isteyenle ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.

Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.


karpuz haberleri meyve haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

Hasat edildikten sonra krem ve sabuna dönüşecek! Cilt sağlığı için vazgeçilmez: Yılda 16 kez ürün veriyor...

Hasat edildikten sonra krem ve sabuna dönüşecek! Cilt sağlığı için vazgeçilmez: Yılda 16 kez ürün veriyor...
Erzincan'da hasat için geri sayım başladı: 40 dönüm alandan 1000 ton ürün alacak!

Erzincan'da hasat için geri sayım başladı: 40 dönüm alandan 1000 ton ürün alacak!
Dumlupınar’da hasat bu kez ihtiyaç sahipleri için yapıldı

Dumlupınar’da hasat bu kez ihtiyaç sahipleri için yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak

Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!

Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar

Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Aziz Yıldırım'dan sert tepki: 'Fenerbahçe'nin başarısını kim istemiyorsa...'

Aziz Yıldırım'dan sert tepki: 'Fenerbahçe'nin başarısını kim istemiyorsa...'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu