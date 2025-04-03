Kent Lokantaları 15 gündür kapalı: 24 Mart'ta açılacağı iddia edilmişti!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:52

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonları sonrasında Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. İBB tarafından kurulan Kent Lokantaları, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönelik tutuklama kararının ardından hizmet vermezken, kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi Kent Lokantaları’nın kapanmadığını, tedarik sıkıntısı yaşandığını belirtmişti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından, kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yönetimi altında Kent Lokantaları’nın durumu gündeme geldi. Belediyenin açıklamasında, Kent Lokantaları'nın 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle kapalı olduğu, ancak 24 Mart'tan itibaren Kaymakam Ertürkmen’in talimatıyla yeniden açılmak üzere harekete geçildiği ifade edilmişti.

'KENT LOKANTALARI NEDEN KAPALI?'

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, ancak bugün belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve ardından bunu yalanlayanlar, şu soruya cevap versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?" ifadelerini paylaşmıştı.

Geçen günlerde, Şişli Belediyesi’nin Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldığı iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Bu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Kent Lokantaları kayyum tarafından kapatıldı” şeklindeki haberleri yalanlamıştı. DMM, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınmadığını, aksine tüm belediye hizmetlerinin kamu yararı doğrultusunda sürdürüldüğünü iddia etmişti.

24 MART'TA AÇILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Şişli Belediyesi, yaptığı açıklamada Kent Lokantaları’nın 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle kapalı olduğunu ancak Kaymakam Ertürkmen’in göreve başladığı 24 Mart itibarıyla lokantaların yeniden açılacağı talimatını verdiğini belirtmişti fakat 19 Mart tarihinden 15 gün geçmesine rağmen Kent Lokantaları halen kapalı.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Basın ve Medya Kanalı sosyal medya hesabında, "Şişli’deki Kent Lokantalarının durumu ne oldu? Hala açık olduğunu iddia ediyor musunuz?' sorularını yöneltti. Bu paylaşım, Kent Lokantaları'nın 15 gündür kapalı olduğunu yeniden gündeme getirdi.