Şişli’de kent lokantaları hâlâ kapalı: Cumhuriyet gitti, yerinde inceledi...

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:58

Güncelleme: 28.03.2025 - 16:09

Seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından belediyeye Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi, daha önce Kent Lokantaları’nın kapatılmadığını, yalnızca tedarik yetersizliği yaşandığını iddia etmişti.

Ancak söz konusu açıklamanın üzerinden günler geçmesine rağmen Kent Lokantaları hâlâ kapalı. Cumhuriyet, Şişli sınırları içindeki iki sabit lokantayı yerinde ziyaret etti. Kapıları kapalı olan ve hizmet vermeyen lokantalarda, ne zaman yeniden açılacaklarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca lokantaların yeniden hizmete açılması için herhangi bir hazırlık yapıldığına dair bir gözlem de bulunmuyor. Bu durum, düşük gelirli yurttaşlar, öğrenciler ve esnaflar başta olmak üzere birçok kesimi mağdur ediyor.

Konuyla ilgili olarak aradığımız kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi, açılış tarihine ilişkin net bir bilgi vermezken, yalnızca “en kısa sürede hizmet vereceğiz” demekle yetindi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Şişli Belediyesi’nin Kent Lokantaları’nı kapatma kararı aldığı iddiası kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Bu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Kent Lokantaları kayyum tarafından kapatıldı” şeklindeki haberleri yalanlamıştı. DMM, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınmadığını, aksine tüm belediye hizmetlerinin kamu yararı doğrultusunda sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Şişli Belediyesi ise yaptığı açıklamada, Kent Lokantaları’nın 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki sorunlar nedeniyle kapalı olduğunu; Kaymakam Ertürkmen’in ise göreve başladığı 24 Mart itibarıyla lokantaların yeniden açılması talimatını verdiğini belirtmişti.

Gezici Kent Lokantası aracı lokantası aracı geçtiğimiz günlerde belediye garajına çekilmişti.