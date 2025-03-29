Şişli’deki Kent Lokantaları kayyum sonrası günlerdir kapalı, yurttaşlar tepkili: Halkın ekmeğine dokunmayın

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:08

Yurttaşlara 40 liraya dört çeşit yemek sunan Kent Lokantaları, kayyum atanan Şişli Belediyesi sınırları içinde günlerdir kapalı. Hizmet veremeyen lokantaların ne zaman yeniden açılacaklarına dair herhangi bir açıklama da yok. Bu durum, düşük gelirli yurttaşlar ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kesimi mağdur etti. Konuyla ilgili olarak aradığımız kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi, açılış tarihine ilişkin net bir bilgi sunmazken yalnızca “En kısa sürede hizmet vereceğiz” demekle yetindi.

‘ACISINI HALK ÇEKİYOR’

DİSK Emekli Sen Şişli Başkanı Hasan Karakazan, “Bu lokantalar halkın lokantasıdır. Lokantaya gitsek 300 liraya doymazken burada 40 liraya yemek yiyorduk. Kayyumun lokantayla ne işi var? İnsanları suçlayarak halka acısını çektiriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, halkın ekmeğine dokunmasınlar. Bugün buraya yemek için geldim ama kapalı, mağduruz” diye konuştu.

‘MAĞDURUZ!’

Bekir G. adlı yurttaş ise şunları söyledi: “İmkânı olmayan insanlar uygun fiyatlara doyabiliyordu. Kapanması çok kötü oldu. Durumu olmayan yurttaşlar ciddi anlamda mağdur durumda.”

‘SIKINTIYA YOL AÇTI’

Sadık A. isimli başka bir yurttaş da lokantaların kapanmasının ekonomik anlamda büyük sıkıntıya yol açtığını belirterek “Her gün gidiyorduk. Yemekler temiz ve fiyatlar uygundu. Şimdi ise en ucuz yemek 150 lira. Ekonomik olarak zorlanıyoruz” dedi.