Kerim Ülker: Çinli cep telefonu üreticisi OPPO Mısır'a fabrika kuruyor

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:29

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:43

2020 yılında Tuzla’da 12 bin metrekarelik bir tesis açan OPPO Türkiye'deki bu tesisle dünyanın 10’uncu fabrikası unvanını da almıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandı. Hızlı bir kararla Türkiye’ye gelen ve daha deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturan fabrikanın bu sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde takip etmişti.

Test üretimine başlayan fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Varank, "OPPO’nun Tuzla’daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" demişti.

İktidarın övünerek propagandasını yaptğı Çinli telefon üreticisi OPPO’nun 50 milyon dolarlık yatırımla kurduğu bu tesisteki üretim beklenen gibi gitmedi. 2022 yılında OPPO, fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçiyi, küresel kriz gerekçesiyle işten çıkardı.

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Şimdi ise OPPO’nun Mısır’a fabrika kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Dünya’daki Kerim Ülker'in köşesinde kaleme aldığı yazıya göre şirketin Mısır fabrikası 20 milyon dolara mal olacak. Ülker konu ile ilgili şunu aktarıyor:

“Edindiğim bilgilere göre Mısır Başbakanı bununla ilgili Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Kurumu (GAFI) CEO’su Hossam Heiba ile de görüşmüş durumda Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly ile görüşen Heiba, Çinli OPPO’nun Mısır’da yılda 4,5 milyon akıllı telefon üretmek için fabrika kurmak istediğini, bu konuda anlaşıldığını ifade ediyor.

Çinli şirket, Mısır’da yapacağı tesisi 20 milyon dolarlık yatırımla kuracak. Bu tesiste 650 kişi çalışacak.”

Son dönemde Mısır’a yönelik yatırımlar genel olarak artıyor. Ülker’in aktardığına göre beyaz eşya şirketi Haier, Mısır’da 135 milyon dolar değerinde yeni bir proje hayata geçirmeyi planlıyor. Güney Koreli elektronik üreticisi LG‘nin de Mısır‘da 200 milyon dolar değerinde yeni bir buzdolabı fabrikasıyla genişlemeye hazır olduğu, Arçelik’in bölgede ise 100 milyon dolarlık yatırımla fabrika kurduğu belirtiliyor.