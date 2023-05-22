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Oppo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı!

Uygun fiyatlı telefonları ile ön plana çıkan akıllı telefon markası Oppo yeni telefonu Oppo A1 Vitality Edition’ı tanıttı. Telefon orta segmentte bulunmasına rağmen yüksek donanım özelliklerine sahip olmasıyla dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:30
Oppo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı!
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo yeni orta segmentte yer alan telefonunu tanıttı. Oppo A1 Vitality Edition adlı model 6,56 inç, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile geliyor.

Gücünü Dimensity 6020 yonga setinden alan cihazın 12 GB RAM’i bulunuyor. Ancak kullanıcılar isterse bu RAM kapasitesini 8 GB daha artırarak 20 GB’a yükseltebiliyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensörüne sahip kamera bulunuyor.

Ayrıca Oppo A1 Vitality Edition’ın ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. Telefonun kameraları portre modu, yapay zeka ile sahne iyileştirme, RGB renk tutma ve süper gece sahnesi modu gibi özellikleri de barındırıyor.  

Cihazın batarya tarafında 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Oppo A1 Vitality Edition’ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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