KESK, 3600 ek gösterge taleplerini açıkladı

15 Mart 2022 Salı, 15:21

KESK; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında yapılacak olan 3600 ek gösterge toplantısı öncesinde, bugün KESK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı yaptı.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapıldığını belirterek; bakanlığa ve Memur-Sen’e tepki gösterdi. Bozgeyik bu toplantının tüm konfederasyonların katılımıyla yapılmasını istedi.

Bozgeyik, 3600 ek göstergeye ilişkin soruların yanıtsız kaldığını belirterek KESK'in taleplerini sıraladı. Bozgeyik, ek göstergesi 2200'den az olan ve ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin mevcut yüzde 55'ten yüzde 100'e yükseltilmesi, ek göstergesi 3600-4800 arasında olanların ek göstergesinin yüzde 160'a yükseltilmesi ve ek göstergesi 7600 üzeri olan kamu görevlilerinin ek göstergesinin aynen korunması gerektiğini açıkladı.

"EK GÖSTERGESİ 2200'DEN AZ OLANLARIN GÖSTERGESİ YÜZDE 100 YÜKSELSİN"

Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konfederasyonumuz daha önceden de kamuoyuna açıkladığı gibi ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesini, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7600 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesini talep etmektedir.

Lise ve altı mezun olanlar bakımından ise ön lisans ve lisans mezunlarına yapılacak oransal artış dikkate alınarak, yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetliler de dâhil edilerek, ek gösterge tablosunun yeniden düzenlenmesini ve bu şekilde 1400 puan artışın bu gruptakilerine de yansıtılmasını talep ediyoruz.

Ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5434 sayılı kanuna tabi kamu görevlilerinin emekliliğine adaletli bir şekilde yansıyabilmesi için 5434 sayılı kanunun ek 70. Maddesinde düzenlenen özel hizmet aylığı oranlarının aşağıdaki gibi yükseltilmesini talep etmekteyiz. Buna göre:

Ek göstergesi 2200’den daha az olan ve ek göstergesi olmayan kamu görevlileri için mevcut yüzde 55'in yüzde 100'e yükseltilmesini,

Ek göstergesi 2200 – 3600 arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 85'in yüzde 130'a yükseltilmesini,

Ek göstergesi 3600– 4800 arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 145’in yüzde 160’a yükseltilmesini,

Ek göstergesi 4800– 6400 arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 165'in yüzde 180'e yükseltilmesini,

Ek göstergesi 6400– 7600 arasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 195'in yüzde 200'e yükseltilmesini,

Ek göstergesi 7600 üzeri olan kamu görevlilerinin ek göstergesinin aynen korunmasını talep ediyoruz.

"ÜÇ KONFEDERASYONUN KATILMASI ZORUNLUDUR"

Tüm geriliklerine rağmen mevcut 4688 sayılı yasa hükümlerine göre kamu emekçilerinin ve emeklilerinin geneline ilişkin görüşmelere en çok üyeye sahip üç konfederasyonun katılması zorunludur.

Dolaysıyla yarın yapılacak toplantının TİS mevzuatına ve toplu sözleşme ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Milyonları ilgilendiren bir konu sırf iktidara yakın diye tek bir konfederasyonla bağıtlanacak, tartışılacak bir durum değildir

Tüm kamu emekçilerini yakından ilgilendiren ek gösterge adaletsizliğinin çözümü ve bu temelde 3600 ek gösterge talebinin ele alınmasını kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla oldubittiye getirilmesini doğru bulmuyoruz.

KESK olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temel hak ve özgürlüklere, tüm eksiklerine rağmen 4688 sayılı yasa başta olmak üzere kendi yaptığı yasalara ve temel ILO sözleşmelerine uymaya çağırıyor, 'toplu sözleşme' masasının konusu olan ek gösterge adaletsizliğinin çözümü, 3600 ek gösterge ve emekli aylığı bağlama oranı ile emekli aylığı güncelleme katsayısının artırılması talebinin karşılanması için bir an önce tüm konfederasyonların katılımının sağlandığı toplantıları hayata geçirmeye davet ediyoruz.”