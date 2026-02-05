KESK’ten enflasyon tepkisi: 'İktidarın dezenflasyon masalı tamamen çöktü'

KESK Samsun Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut tabloyun iktidarın ekonomi politikalarının iflasını ortaya koyduğunu söyledi.

Bulut, ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65 seviyesinde kaldığını belirterek, bu rakamların kamuoyuna anlatılan ekonomik söylemlerle örtüşmediğini dile getirdi.

“DEZENFLASYON MASALI ÇÖKTÜ”

Mustafa Niyazi Bulut, iktidarın aylardır dile getirdiği ekonomik beklentilere tepki göstererek, "Bu tablo iktidarın aylardır anlattığı dezenflasyon masalının çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Baz etkisine bel bağlayanların hesabı tutmamış, gerçek rakamlar ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında enflasyonun düşük gösterildiğini savunan Bulut, bunun emekçinin, işçinin ve emeklinin alın terine açıkça ipotek koymak anlamına geldiğini söyledi.

YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRI VURGUSU

Toplu sözleşme sürecinde yaptıkları uyarıları hatırlatan Bulut, "2025 yılı haziran ayında, ‘6 ay sonra, Ocak 2026’da yoksulluk sınırı en az 100 bin lira olacak’ demiştik. Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık" dedi.

Ocak 2026 itibarıyla yoksulluk sınırının 102 bin, açlık sınırının ise 35 bin liraya dayandığını anımsatan Bulut, gelinen noktada çalışan yoksulluğunun yerini çalışan açlığının aldığını ifade etti.

“EKONOMİK SOYKIRIM PROGRAMI” ELEŞTİRİSİ

IMF verilerine de atıfta bulunan Bulut, Türkiye’nin 2026 yıl sonunda hedeflenen enflasyon oranına ulaşması halinde dahi küresel ölçekte yüksek enflasyonlu ülkeler arasında yer alacağını belirtti. Bulut, "Yani bir sene daha ‘ekonomik soykırım’ programına maruz bırakıldıktan sonra bile gelebileceğimiz seviye budur. 'Bu faturayı ödemiyoruz' demenin zamanı geldi, geçiyor" şeklinde konuştu.

KESK’İN TALEPLERİ

Bulut, KESK’in taleplerini de kamuoyuyla paylaşarak, maaşlara bu aydan itibaren ek yüzde 25 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını ve tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini istediklerini aktardı. Ayrıca ilave seyyanen ödemenin emekli aylıklarına eklenmesini talep ettiklerini söyledi.

Kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasının kaldırılmasını ve grevli toplu pazarlık hakkını engelleyen mevzuat hükümlerinin değiştirilmesini isteyen Bulut, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını da talep ettiklerini belirtti.

Kira, kreş ve yol desteği çağrısında bulunan Bulut, tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek ücret ve güvenceli iş mücadelesinde birlikte hareket etmeye davet etti.