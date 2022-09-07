KGF nedir? Kredi Garanti Fonu nereye bağlıdır? KGF destekli kredi nedir?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 18:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığını söyledi.

KGF NEDİR?

Kredi Garanti Fonu (KGF) 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KREDİ GARANTİ FONU NEREYE BAĞLIDIR?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

KFG DESTEKLİ KREDİ NEDİR?

KGF, Bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak Bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.

KGF’YE NASIL BAŞVURULUR?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan Kredi Veren’den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.