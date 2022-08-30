Kırtasiye yardımı nedir? Kırtasiye yardımı nasıl alınır? Kırtasiye yardımı ne kadar?
2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımını araştırıyor.
Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler kırtasiye alışverişine başladı. Okul malzemeleri cep yakarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl bir kereye mahsus olarak kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu.
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı bin 300 TL'dir.
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