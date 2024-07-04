Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:14

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:14

6 Aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte yılın 2. yarısında kıdem tazminatı ücreti de değişti. Peki, Kıdem Tazminatı ne kadar oldu? Netten brüte Kıdem Tazminatı kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına zam oranı enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaba katılarak bu dönemde yüzde 19.31 olarak belirlendi. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 35 bin TL’den 41 bin 758 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın iş akdine son verilmesi durumunda, çalıştığı süreye bağlı olarak alacağı bir tazminat ödemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu ile şartları çerçevesinde belirlenen kıdem tazminatı işverenlerin çalışanlara sağlamakla yükümlü olduğu bir hak olarak kabul edilir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamaz.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılırsa ayrılma nedeni İş yasasının 24, maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir. Bunların dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.