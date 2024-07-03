Yayınlanma: 03.07.2024 - 18:44

Güncelleme: 03.07.2024 - 18:44

Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payı ve öğrenim ücreti tutarı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netlik kazandı. Peki, Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ne kadar oldu?

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ, KATKI PAYI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak.

- Ailesi veya kendisi 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden öğrenciler ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden öğrencilerin, ödemeleri gereken ikinci öğretim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

- 2024-2025 akademik yılında ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğrenim programlarına devam eden önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretini devlet karşılayacak.

Yükseköğretim kurumlarında 2024-2025 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ile katkı payları belirlendi.

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.