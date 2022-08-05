Kilis’te ekmeğe zam

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:46

Kilis’te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yapıldı. 166 gram olan ve 2.5 TL’den satılan pide ekmeğin tanesi yüzde 20 zam ile 3 TL’ye yükseldi.

Lahmacun pişirme 1 TL 75 Kuruşa, büyük tepsi pişirme 4 TL, küçük tepsi pişirme 3 TL olarak belirlendi.