Kilis’te ekmeğe zam
Kilis’te, 2.5 TL’ye satılan pide ekmeğine yüzde 20 zam yapıldı.
Kilis’te un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yapıldı. 166 gram olan ve 2.5 TL’den satılan pide ekmeğin tanesi yüzde 20 zam ile 3 TL’ye yükseldi.
Lahmacun pişirme 1 TL 75 Kuruşa, büyük tepsi pişirme 4 TL, küçük tepsi pişirme 3 TL olarak belirlendi.
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