The Sandman dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? The Sandman dizisi ne zaman yayımlanacak?
Neil Gaiman'ın çizgi romanından uyarlanan Sandman fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, The Sandman dizisinin konusu nedir? The Sandman dizisinin oyuncuları kimlerdir? The Sandman dizisi ne zaman yayımlanacak?
Yılın en iddialı yapımlarından biri olan The Sandman konusu ile merak uyandırıyor.
THE SANDMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Özel güçlere sahip olan düşler kralı, bir asırdan fazla tutsak kalıyor ve yokluğunun neden olduğu felaketleri düzeltmek için farklı dünyalar ve zamanlar arasında yolculuk yapmaya başlıyor.
THE SANDMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
-Tom Sturridge
-Boyd Holbrook
-Patton Oswalt
-Vivenne Acheampong
-Gwendoline Christie
-Charles Dance
THE SANDMAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
10 bölümden oluşan ve başrolünde Tom Sturridge'ın yer aldığı dizi, 5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
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