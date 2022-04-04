Kimya sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları aştı
Türkiye'nin kimya ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 41,5 artarak 7,5 milyar doları aştı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 artarak 3 milyar dolar ile en çok ihracat yapan sektör oldu.
Sektörün ihracatı ilk çeyrekte 7,5 milyar doları geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta ihracatını en çok artıran sektör olan kimyanın bu performansını martta da sürdürdüğünü belirterek, "Martta yüzde 50 ile ihracatını en çok artıran sektör olduk. Ocak-mart döneminde 7,5 milyar dolara ulaşan sektör ihracatımız yüzde 40'ın üzerinde büyüdü." ifadelerini kullandı.
"MARTTA EN ÇOK PLASTİKLER VE MAMULLERİ İHRAÇ EDİLDİ"
Adil Pelister, martta en çok ihracat gerçekleştirdikleri sektörün plastikler ve mamulleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; Hollanda, İtalya ve Romanya olarak sıralandı. Zorlu koşullara rağmen kimyayı sektörel birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarı bizlere gurur veriyor. Bu yıl 28 milyar dolar hedefimizi aşmak için tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. 2030 hedefimiz doğrultusunda kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, ihracatımızı 50 milyar dolar, birim kilogram ihracat değerimizi de 1,5 doların üzerine çıkarmak istiyoruz"
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