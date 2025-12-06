Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel veri netleşti. Peki, Kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı ne kadar?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK’in 3 Aralık 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, aralık ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 35,91 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.

Yani, 2025 Aralık ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapabilecek.

Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre artırılabiliyor. Bu kapsamda, ev sahipleri aralık ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 32 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 35,91

Kira Artış Tutarı: 11 bin 491 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 43 bin 391 TL