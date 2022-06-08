Kira artış sınırı Meclis'te onaylandı
Bekir Bozdağ'ın açıkladığı ve yasalaşacağını söylediği yüzde 25'lik kira artış oranı sınırlaması önerge ile avukatlık yasasına eklendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı.
"KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25’İ GEÇMEYECEK"
Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasını yapmıştı.
KİRA DÜZENLEMESİ MECLİS ONAYINDAN GEÇTİ
Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenecekti.
Bekir Bozdağ'ın duyurduğu yüzde 25'lik kira düzenlemesi bugün, önerge ile avukatlık yasasına eklendi.
Önergede "Görüşülmekte olan 328 sıra sayılı Kanun Teklifinin adının "Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şeklinde değiştirilmesi ve Teklife 3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz" ifadesi yer aldı.
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