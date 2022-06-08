08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısında 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı. Kira artış oranı ne kadar olacak? Kira düzenlemesi nedir, kira artış sınırı ne kadar?

Ankara'da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuşan Bozdağ, yeni düzenlemenin, beklentileri karşıladığını umduğunu söyledi.

"KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25’İ GEÇMEYECEK"

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor.

Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenecek.

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında ihtilaf olması halinde, sorunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülü devreye girecek. Kira ihtilafları mahkeme yerine bu şekilde çözülecek. Arabulucu formülünün ayrıntıları henüz netleşmedi.

KİRA ARTIŞ ORANINA TEPKİLER

Gazetemiz yazarı ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy gayrimenkul kiralarının sınırlandırılması hakkındaki 4531 sayılı yasaya ilişkin, "Kira ve benzeri değer birimlerine kısıtlama ya da üst seviye belirleme, aşırı enflasyon oranını kabul etme, bunun önüne geçebilmenin son çaresi olarak da getiri kısıtlamasına gitme anlamını taşır. Diğer bir ifadeyle çaresizliğin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Bu denemenin daha önce de kriz zamanlarında olduğunu dile getiren Ulusoy, "Belirli kısıtlamaların belirli gelir gruplarını olumsuz etkilediği için anayasanın ilgili maddelerine göre reddedilmiştir" dedi.

Ulusoy son olarak şunlara dikkat çekti:

"Enflasyon bu gelişmeler ışığında birkaç aya kadar zaten TÜİK verilerine göre de üç haneli seviyeyi görecek. Türkiye bir enflasyon, kur, maliyet ve baskılanmış getirilerin yarattığı çaresizlik sarmalına girmiştir."

CHP'li Engin Altay'dan kira artışında yüzde 25 sınır tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı, kira fiyatlarındaki artış oranının sınırlandırılması düzenlemesi için,

"Yeni bir fikir ortaya attılar. Kiraları yüzde 25’ten daha fazla artıramaz kimse diye kanun teklifi Meclis’e getiriyorlar. Böyle bir hazırlık içindeler. Kiraları, yüzde 25’te sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz? Ağlar mıyız? Bilemem. Ama 20 senelik beton ekonomisinin iflasının belgesidir bu. Yabancıya konut satışının Türkiye’de kiracı ev sahibi ilişkisini getirdiği noktanın belgesidir. Bu tablo, hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Şimdi, Erdoğan bir şeyi sabitleyeceksen bırak vatandaşın sahip olduğu konutun, işyerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı; sen kendi yaptığın zamları sabitle. Doğalgazı sabitle, mazotu benzini sabitle, elektriği sabitle ve bu tartışmalar, Türkiye’de hiç yapılmasın.

“BU SAVAŞ HALİNDE OLABİLECEK İŞLERDİR”

Beyefendi doğalgazdan gübreye, elektrikten akaryakıta olağanüstü yüzde 400’lere bulan zamları yapıyor. Burada sabitleme aklına gelmiyor. Vay efendim 2023 Temmuz’a kadar kira artışlarını yüzde 25’te sabitleyeceğiz diyor. Bu savaş halinde olabilecek işlerdir. Ama Türkiye’de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken bu sabitleme mantığı, kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme mantığıdır. Kiracılar mağdur, yüksek enflasyondan dolayı konut sahipleri de çok mağdur. Bu mağduriyetin tek sebebi var: Recep Tayyip Erdoğan. Bu, kayıt dışılığa yol açar. Kimse senin sabitlemene göre bu işe uymaz. Tahliye davaları patlar Türkiye’de ya da kayıt dışı olarak bina sahibi der ki: ‘Sen bana 10 bin lira vereceksin ama resmen 7 bin kira almış gibi işlem yapacağım’ der. Mağdur gariban kiracı da buna uyacak. Türkiye’yi bu yöntemle kayıt dışılığa teşvik eden bir kafayla da karşı karşıyayız.''