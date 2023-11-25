Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı! 'Sende vicdan var mı?'

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:31

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, bir yurttaşla olan diyaloğunu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor'' sözleriyle anlattı.

EV SAHİBİNE SESLENDİ

Bu sözlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibini insafsızlıkla suçladı.

Erdoğan, evin kirasını 2 bin 500'den 7 bin 500'e çıkarmanın insafa sığmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"