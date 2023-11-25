Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı! 'Sende vicdan var mı?'

Hayat pahalılığı ve artan maliyetler ev sahibi ile kiracıları birbirine düşürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kiracı yurttaş ile arasında geçen diyalogu anlattı. Ev sahibine seslenen Erdoğan, "Sende vicdan var mı?" dedi.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:31
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, bir yurttaşla olan diyaloğunu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor'' sözleriyle anlattı.

EV SAHİBİNE SESLENDİ 

Bu sözlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibini insafsızlıkla suçladı.

Erdoğan, evin kirasını 2 bin 500'den 7 bin 500'e çıkarmanın insafa sığmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"


Erdoğan kiracı ekonomi

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
Son Dakika: Erdoğan açıkladı... Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye

Son Dakika: Erdoğan açıkladı... Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye
Erdoğan 4. kez adaylık peşinde mi?

Erdoğan 4. kez adaylık peşinde mi?

En Çok Okunan Haberler