Kira fiyatlarına protesto: ‘Yabancıya konut satışı durdurulsun’

Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:33

Antalya'da artan konut fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayanların tepkisi sık sık protesto gösterisiyle devam ediyor. Kiracılar Dayanışma Platformu, önceki gün Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Mağdur kiracılar, Rus, Ukrayna, Suriyeli, Afganistan, Özbek ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelerek Antalya’ya yerleşenler nedeniyle kiraların aşırı arttığını öne sürdü. Protestoya katılan platform üyeleri, 'Yabancı göçü durdurulsun', 'Evden atılmak istemiyoruz', 'Fahiş kiraya dur de', 'Kiracılar sokakta yetkililer nerede', 'Sokağa atılmak istemiyoruz' sloganları attı.

MAAŞLAR KİRAYA GİDİYOR

Platform sözcüsü Cengiz Kul, maaşlı çalışanların zor durumda olduğunu ve aldıkları ücretlerin neredeyse tamamının kiraya gittiğini vurguladı. Platform üyesi Seda Kul, kiraların Antalya genelinde değil, Türkiye genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, "Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor" dedi.

SOKAKTA YAŞIYORLAR

Platform kurucularından Şerife Yavuz, yabancılara konut satışının durdurulmasını istedi. Kira ödeyecek geliri olmadığı için sokakta yaşayan Bozkaya ailesi de yürüyüşe katılanlar arasındaydı.

Samet, Sümeyye Bozkaya çifti, iki çocuklarıyla dört aydır sokakta olduklarını, fahiş kira ücretlerine yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.