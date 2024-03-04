Kira zam oranları belli oldu

Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:32

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:32

TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre, yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK



Kirada tavam zam oranını belirlemek için kullanılan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 55,91 oldu.

Böylece mart ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55.91 olarak ortaya çıktı.







