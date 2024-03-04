TÜİK açıkladı... Üretici enflasyonu yüzde 47,29 oldu!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:24

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

2024 yılı şubat ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre yüzde 3,74 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 4,14, yıllık bazda yüzde 44,20 artış göstermişti. Böylece ocak ayında hız kesen üretici enflasyonu şubatta tekrar ivmelendi.

ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,10 artış, imalatta yüzde 56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış ve su temininde yüzde 66,20 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29 artış, imalatta yüzde 4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 0,81 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARININ DEĞİŞİMİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34 artış, enerjide yüzde 0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde 64,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41 artış, enerjide yüzde 0,02 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti.