Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Süper Lig ekibine kiraladı!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:08

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:12

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanımıştı.

Beşiktaş, Sivasspor'un genç futbolcuyu 6 aylığına kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a geçici transfer olmuştur.

Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

SİVASSPOR KİRALADI

Genç futbolcu, Fatih Karagümrük'te 6 maçta 174 dakika forma giydi.

2022 yazında Sivasspor'dan Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.