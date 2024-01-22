Kiracılar dikkat! Boş kağıda atılan imza ile tahliye mümkün mü?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:34

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana binlerce dosya anlaşmayla sonuçlanırken, orta yolu bulamayan ev sahipleri ile kiracılar mahkeme yolunu tercih ediyor.

Arabulucuya taşınan dosyalar arasında çok sayıda tahliye taahhütlerine ilişkin şikayet yer alıyor.

Ev sahipleri hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkarabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor.

Ev bulmakta zorlananlar tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağı sözünü veriyor.

Sabah'ın haberine göre, İzmir'de arabulucuya giden bir kiracı baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptalini talep etti.

AYNI TARİHTE İMZALANAN BELGELER KABUL EDİLMİYOR

Taahhüdün noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor, adi yazılı olarak yapılanlar da resmi belge kabul ediliyor.

Ancak, tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalandığı için geçersiz kabul edildi.

Yargıtay da sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor.

Tahliye taahhüdünün baskı altında yapılmadığının göstergesi olarak kira sözleşmesi imzalandıktan birkaç ay sonra imzalanması gerekiyor.

Tahliye sözleşmesi imzalarken para cezası gibi şartların olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Kira sözleşmesinin içine "yıl sonunda kiracı evi boşaltacak" ibaresi eklenmesinin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

UZMANLAR UYARDI

Yargının genel yaklaşımı tahliye taahhütnamesinin tarih olarak kiralama tarihinden 1 ya da 1.5 ay sonra imzalanması yönünde.

Örneğin 1 Ocak'ta imzalanan kira kontratında yer alan tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilmez.

Ancak tahliye taahhütnamesi Şubat ayı sonunda imzalandıysa geçerli olur.

Uzmanlar, yurttaşları "boş çek" benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor.