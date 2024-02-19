Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Maliye'den belirlenen adreslere tebligat

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor. Vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:19
Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Maliye'den belirlenen adreslere tebligat
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Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor. Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutları olan mülk sahiplerinin gelir beyannamelerini mart ayında verdiğini söyledi. Kira gelir vergisi ile ilgili Maliye Bakanlığının çalışma başlattığını hatırlatan Canpolat, bu uygulamanın Mersin'de de gerçekleştirildiğini belirtti.

Kent genelinde tebligatların dağıtılmaya başladığını ifade eden Canpolat, "Mart ayı sonunda verilecek kira beyannamelerin tespitiyle ilgili kentimizde de kiracılarımıza tebligatların geldiğini ve Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne davet edildiklerini duyuyoruz. Kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları soruluyor" dedi.

Kendilerinin de sürece katkı sunduğunu dile getiren Canpolat, vergilerin devlet gelirlerinde vazgeçilmez bir kalem olduğunu vurguladı. Canpolat, kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesini önerdi.

KONUTU OLAN EMEKLİLERE UYARI

Emeklilerin vergi anlamında bazı konularda muaf olduğuna değinen Canpolat, "Biliyorsunuz emekliler bazı konulardan muaf. Normalde çevre temizlik vergisi, emlak vergisi noktasında emeklilerimiz bir dairesi olduğu zaman bundan muaf oluyorlar ve ödeme yapmıyorlar. Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili diyalog halinde olsunlar. Çünkü böyle bir muafiyet yok. Böyle bir düşünceye kapılıp da sıkıntı yaşamamalarını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.


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